Yeni yılı 'Everton-Leicester' maçıyla açıyoruz! iddaa'da öne çıkan...
İngiltere Premier Lig'de yeni yılı 'Everton-Leicester' maçıyla açıyoruz. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...
- Son olarak Brighton deplasmanında da kaybeden Everton, son 7 lig maçında sadece 1 kere kazanabildi ve orta sıralardan yukarı tırmanamadı.
- Dominic Calvert-Lewin eline geçen fırsatı iyi değerlendirince, Cenk Tosun iyice yedek kulübesine hapsolmuştu, son 2 maçta kadroya bile giremedi.
- Goodison Park'ta oynadıkları son 2 Leicester maçını kazandılar, bakalım kötü gidişe son verebilecekler mi...
Leicester
- Cardiff maçını hastalığı sebebiyle kaçıran Wes Morgan ve Jonny Evans'ın durumları maç saati netleşecek.
- İki ismin yokluğunda formayı kapan milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı ve %84 pas isabetiyle oynarken, 4 de hava topu kazandı.
- Ligde oynadığı son deplasmanda, Chelsea'yi 1-0'la geçen Leicester, Goodison Park'ta oynadığı son 5 Everton maçının 3'ünü kaybetmedi. (2 galibiyet - 1 beraberlik - 2 mağlubiyet)
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