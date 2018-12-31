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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
31.12.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Yeni yılı 'Everton-Leicester' maçıyla açıyoruz! iddaa'da öne çıkan...

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Yeni yılı 'Everton-Leicester' maçıyla açıyoruz! iddaa'da öne çıkan...

İngiltere Premier Lig'de yeni yılı 'Everton-Leicester' maçıyla açıyoruz. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...

Everton

- Son olarak Brighton deplasmanında da kaybeden Everton, son 7 lig maçında sadece 1 kere kazanabildi ve orta sıralardan yukarı tırmanamadı.

- Dominic Calvert-Lewin eline geçen fırsatı iyi değerlendirince, Cenk Tosun iyice yedek kulübesine hapsolmuştu, son 2 maçta kadroya bile giremedi.

- Goodison Park'ta oynadıkları son 2 Leicester maçını kazandılar, bakalım kötü gidişe son verebilecekler mi...

En Çok Oynanan Bahis
  • 323Everton - Leicester
    3
    2,5Üst
    1,75
    7339kez oynandı
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Leicester

- Cardiff maçını hastalığı sebebiyle kaçıran Wes Morgan ve Jonny Evans'ın durumları maç saati netleşecek.

- İki ismin yokluğunda formayı kapan milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı ve %84 pas isabetiyle oynarken, 4 de hava topu kazandı.

- Ligde oynadığı son deplasmanda, Chelsea'yi 1-0'la geçen Leicester, Goodison Park'ta oynadığı son 5 Everton maçının 3'ünü kaybetmedi. (2 galibiyet - 1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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