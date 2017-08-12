Yeni transferlerden gol sözü

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Younes Belhanda, ligin başlayacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söylerken, "Pazartesi günkü maç çok önemli. Çok güzel bir maç olacak. Taraftarlarımız için çok fazla gol atmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı

Sarı-kırmızılı takımın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis bu maçın sezonun ilk maçı olduğunu hatırlatarak, "Kazanmak bizim için çok önemli. Çünkü güvene ihtiyacımız var. Taraftarımızın da güvene ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ise çok sıkı çalıştıklarını belirterek, "Yeni sezonun başlangıcı artık çok yaklaştı. Umarım her şey bizim için güzel geçer. Taraftarımız hazır, biz de hazırız" dedi.