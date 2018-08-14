Yeni transfer açıklandı! 2 yıllık imza...
Galatasaray yeni transferiyle 2 yıllık anlaşma yaptı. Bu transfer açıklandı.
Galatasaray, kendi alt yapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Birhan Vatansever ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray Birhan Vatansever'i şu şekilde açıkladı:
Kulübümüz, altyapımızda yetişen Birhan Vatansever’in transferi konusunda geçtiğimiz sezon oynadığı Bandırmaspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Birhan Vatansever ile iki sezonluk sözleşme imzalanmıştır.
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