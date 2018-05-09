Yeni otopsi raporu geldi, 30 gün daha...
4 Mart sabahında otel odasında ölü bulunan Davide Astori'nin yeni otopsi raporu geldi. Sağlık ekibi, 30 güne daha ihtiyaçları olduğunu söyledi. İşte detaylar...
Udinese maçı için takımla kampta olan ve 4 Mart sabahı kamp yaptığı otelin odasında ölü olarak bulunan Davide Astori hakkında yeni otopsi raporu geldi.
Corriere Fiorentino gazetesinin haberine göre sağlık ekibi 30 gün ek süre istedi.
Genetik testler ve toksikoloji raporlarının yapılması için gereken bu sürenin, normal bir prosedür olduğu belirtildi.
İlk yapılan tetkiklerde "bradikardi" teşhisi konmuştu. Nabzın yavaşlaması ve kalbin atamayacak kadar yavaşlaması olarak nitelendirilen bu duruma neyin sebep olduğu henüz netleştirilemedi.
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