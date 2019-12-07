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Futbol
AA
07.12.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'dan transfer sinyali

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Yeni Malatyaspor'dan transfer sinyali

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, lider Sivasspor ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'de devre arasına kadar oynayacakları tüm maçları kazanmak istediklerini söyledi.

Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyip, hayata geçirmeyi planladıkları ve içerisinde antrenman sahaları ile konaklama yerleri de bulunan "Futbol Köyü" projesini gazetecilere detaylı olarak anlattı.

Basın mensuplarının ara transfer dönemine yönelik çalışmalar hakkında yönelttiği soruları yanıtlayan Gevrek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 4 maçı kazanmak istiyoruz. Şu an transferi konuşmak doğru olmaz. Tabii ki devre arasında en iyi giden takımlar bile transfer yapmak için uğraşıyor. Bu futbolun içerisinde olan bir şey. Transfer nasıl ki yapılıyorsa, ayrılan da olabilir. Bunu konuşmak için doğru zaman değil. Devre arası geldiğinde teknik heyetle oturulur ve konuşulur. Şimdi cevap vermek doğru olmaz. Önümüzde 4 hafta var. Bu süreci en güzel şekilde değerlendirip, toplayabildiğimiz kadar puan toplamaya çalışacağız. Devre arası transfer döneminde tasarruflarımız olacak."

 

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Yeni Malatyaspordan transfer sinyali

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