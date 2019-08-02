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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.08.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'dan ırkçı saldırıya kınama

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Yeni Malatyaspor'dan ırkçı saldırıya kınama

Yeni Malatyaspor Kulübü, kalecileri Fabien Farnolle'ün Sloven taraftarlarının ırkçı saldırısına uğramasını kınadı.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Slovenya'da oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme rövanş karşılaşmasında Fabien Farnolle ile ilgili yakışıksız söz ve sloganların, tüm olgun ve bilinçli insanları etkilediği gibi kendilerini de derinden etkilediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her şeyden önce bilinmelidir ki biz büyük bir aileyiz ve Fabien Farnolle bu ailenin en önemli üyelerinden biri. Ona yapılmış tüm hakaretleri kulübümüze ve temsil ettiğimiz ülkemize yapıldı kabul eder ve asla göz yumamayız. Başından itibaren sıcak ilişkiler kurduğumuz NK Olimpija Ljubljana takımının değerli yönetimini, teknik ekibini, futbolcularını ve bilinçli taraftarını tenzih ederek, kasıtlı bir şekilde bu saldırıyı organize edip futbolun birleştirici yönünü yok eden, sorumsuz tüm holiganları şiddetle kınıyoruz. Sporun ve hayatın akışı içerisinde gerçekleşen tüm ırkçı ve dışlayıcı saldırıların karşısında, kalecimiz Fabien Farnolle'ün her zaman olduğu gibi yanındayız."

- Fabien Farnolle'e klipli destek

Öte yadan Yeni Malatyaspor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı kliple kaleci Fabien Farnolle'ün Sloven taraftarların ırkçı saldırısına uğramasını kınadı.

Sosyal medya hesaplarından yayımlanan klipte vatandaşlar "Seninleyiz Farnolle" diyerek Beninli kaleci Farnolle'e destek verdi.

- Milletvekilleri ve belediye başkanı da kınadı

AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Ahmet Çakır ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, saldırıyı kınadı.

Tüfenkci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor'umuzun dün Olimpija Ljubljana karşı oynadığı maçta bazı Sloven taraftarların kalecimiz Fabien Farnolle'e karşı yaptığı saldırıyı kınıyorum. Kalecimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sporda her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa hayır diyorum." ifadelerini kullandı.

Öznur Çalık ise sosyal medya hesabından, "Dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor'umuzun kalecisi Fabien Farnolle'e yapılan çirkin, ırkçı saldırıyı kınıyorum. Avrupa artık gözünü yummayı bırakmalı, içinde yükselen düşmanca duygulara ve faşizme dikkat kesilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda Yeni Malatyaspor Kulübü Onursal ve Divan Kurulu Başkanı olan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Twitter hesabından, "Yeni Malatyaspor’umuzun dün Ljubljana'ya karşı oynadığı maçta bazı Sloven taraftarların kalecimiz Fabien Farnolle'e karşı yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kalecimiz dün akşamki performansıyla sahada gereken cevabı vermiştir." açıklamasında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da "Dün akşam UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında şehrimizin gururu Yeni Malatyaspor'umuzun kalecisi Fabien Fernolle'e bazı Sloven taraftarların yaptığı çirkin saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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