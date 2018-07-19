Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Malatya ekibi, ikinci etap kamp çalışmalarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah antrenmanı ile devam etti.
Bölgedeki yağış nedeniyle salona geçen futbolcular, kondisyon çalışmasının ardından şema ile taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.
Sarı-siyahlı ekip, bugün hazırlık maçında Alanyaspor ile karşılaşacak.
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