Yeni Malatyaspor'da gözler Medipol Başakşehir maçında!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor'da gözler Medipol Başakşehir maçında!
GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da gözler Medipol Başakşehir maçında!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
aa-spor
04.04.2018 - 13:40, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da gözler Medipol Başakşehir maçında!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor'da gözler Medipol Başakşehir maçında!

Evkur Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'le yapacakları maçtan puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Adem Büyük ve Gilberto Olivera Souza Junior, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Takım kaptanı Adem Büyük, geçen hafta sahalarında oynadıkları Gençlerbirliği maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Rakiplerinin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini anlatan Adem, sahaya çıkıp işlerini yapmak zorunda olduklarını kaydetti.
Adem, Gençlerbirliği galibiyetiyle gözlerini yukarıya diktiklerini belirterek, "Yukarı bakmak istiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Çünkü bunu hak
ediyoruz. Kaybettiğimiz çok ucuz puanlar var. Belki daha yukarı sıralarda olabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın bu hafta galip gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Adem, şöyle devam etti:
"Bu hafta zor bir maça gideceğiz. Onların da şampiyonluk yarışı var. İyi ve kaliteli bir ekibe karşı oynayacağız. Ancak bizim de onlara karşı ligin ilk yarısında oynadığımız maçı da atlamamak gerekiyor. Gol atabilseydik biz kazanacaktık. O yüzden ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Ligin ilk yarısında neler yapabileceğimizi gösterdik. Yine aynı şekilde olacak. Medipol Başakşehir maçına puan veya puanlar almaya gidiyoruz. Tek amacımız bu, hazırlıklarımız da bu yönde devam ediyor. Umarım oradan 3 puanla döneriz. Kazanamıyorsak kaybetmememiz önümüzdeki haftalar için çok önemli. Çünkü zor maçlarımız var."

Adem, önlerinde 7 maç bulunduğunu, bu maçları en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, "44 puanın üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Mücadele ve savaşmayı birlikte öğrendiğimiz zaman her maçı kazanabileceğimizi söylüyorum. Medipol Başakşehir maçını kazandığımız takdirde hedefimiz bambaşka olabilir. 44 değil 48 puanı bile yakalayabiliriz. Çünkü takıma ve taraftara inanıyorum." ifadelerini kullandı.

GİLBERTO: "GOL ATMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Sarı-siyahlı takımın Brezilyalı forveti Gilberto Olivera Souza Junior da Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
Gol atmak için çok çalıştığını anlatan Gilberto, "Fiziksel olarak üstüne koydukça her şeyin daha da iyi olacağını düşünüyorum. Gol atmaya devam edeceğim. Bunun için daha çok çalışacağım. Her şeyden önce arkadaşlarıma yardım etmekten çok mutluyum. Şu an sadece takımımı düşünüyorum." diye konuştu.
Gilberto, ilerleyen haftalarda takımına daha çok katkı sağlamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ronaldo'nun attığı rövaşata golü sosyal medyada gündem oldu.. Yerden 2.27 metre..

G.Saray’ın iki maçı kaderi belirler

İşte UEFA'nın karar tarihi! Galatasaray...

Sevilla Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? - Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final