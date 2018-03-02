Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut'tan futbolcularına uyarı
Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Atiker Konyaspor ile oynayacakları lig maçı öncesinde futbolcularına uyarılarda bulundu. Bulut, futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
4 Mart Pazar günü saat 16.00’da oynanacak Atiker Konya maçının Malatya’daki son çalışmasını yapan sarı kırmızılılarda sakatlığından dolayı Konya maçının kadrosundan çıkarılan Aly Cissokho dışından eksik bulunmuyor.
EROL BULUT’TAN CİDDİYET UYARISI
Antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, rehavet uyarısında bulundu.
Genç teknik adam geçen haftaki Karabük maçının son dakikalarını hatırlattığı futbolcularına, “Geçen haftaki maçın son 10 dakikasındaki görüntünüzü unutmak istiyorum. Siz de eminim unutmam için bana yardımcı olacaksınız. Zira bu lig gevşemeyi affetmez. Hele futbol, hiç affetmez. Sizden bu zamana kadarki ciddiyetinizi aynı şekilde devam ettirmenizi istiyorum” dedi.
SIK SIK OYUNU DURDURDU
Daha sonra as ve yedeklere taktik ağırlıklı çift kale maç yaptıran Erol Bulut, oyunu sık sık durdurarak, ayağa pas konusunda daha isabetli toplar atılmasını istedi.Evkur Yeni Malatyaspor, yarın özel uçakla Konya’ya gidecek.
- AJANSSPOR -
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