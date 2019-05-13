Yeni Malatyaspor'da Avrupa hesapları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor'da Avrupa hesapları
GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da Avrupa hesapları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
13.05.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Avrupa hesapları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor'da Avrupa hesapları

Ziraat Türkiye Kupası'nı Galatasaray'ın kazanması durumunda Malatya ekibi, ligi 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmek için mücadele edecek

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasından 3 puanla ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme yolunda önemli bir galibiyet aldı. Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve lige teknik direktör Erol Bulut yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, sezonun ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 29 puanla üçüncü sırada tamamladı.

İlk yarıda son derece başarılı bir grafik çizen Malatya ekibi, sezonun ikinci yarısında ise düşüş yaşadı. Evkur Yeni Malatyaspor sezonun ikinci yarısında 29. haftadaki Trabzonspor maçına kadar oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi. Bu süreçte 14 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Yaşanan düşüşün ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Malatya ekibi, maçlara Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde çıktı. Sarı-siyahlılar, Ravcı yönetiminde çıktığı 3 maçta art arda Kasımpaşa'yı 2-1, Akhisarspor'u 2-0, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u ise 3-1 mağlup etti. Ligde son 2 haftaya en yakın rakipleri Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor'un 5 puan önünde 5. sırada giren Evkur Yeni Malatyaspor, ligi 5. sırada tamamlamak için önemli bir avantaj elde etti.

- Gözler kupa finalinde

Malatya ekibinde gözler, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçına çevrildi.
Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşmada kupayı Galatasaray'ın kazanması durumunda Evkur Yeni Malatyaspor, son iki maçından birini kazanması veya iki maçı da beraberlikle bitirmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edecek.
Ziraat Türkiye Kupasını Akhisarspor'un kazanması durumunda ise Malatya ekibinin UEFA Avrupa Ligi hayali tamamen sona erecek.
Ligde oynadığı 32 maçta 13 galibiyet, 8 mağlubiyet, 11 beraberlik alan Evkur Yeni Malatyaspor, 47 puanla 32. haftayı 5. sırada tamamladı.
Malatya ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için kupa finalinde Galatasaray'ın kazanmasını ardından da ligde oynayacağı Antalyaspor ve Bursaspor maçlarından puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor.

- Erdal Gündüz: "Ufukta UEFA Avrupa Ligi görünüyor"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. İkinci yarıdaki kötü gidişatın ardından takımın son haftalarda üstün performans göstermeye başladığını aktaran Gündüz, bunun kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Erdal Gündüz, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın sahaya Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde çıktığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Takımımız Ali Ravcı yönetiminde çıktığı 3 maçı kazandı. Şu an ligde 47 puanla 5. sırada yer alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında üstün performans göstererek 3-1'lik galibiyetle ayrıldık. Karşılaşmada çok iyi oynadık. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında UEFA Avrupa Ligi'ne gitme yolunda önemli 3 puan kazandık. Müsabakayı kazandığımız için çok mutluyuz. UEFA Avrupa Ligi'ni kovalıyoruz. Ufukta UEFA Avrupa Ligi görünüyor, inşallah gideriz."

Gündüz, takımda teknik heyette kan değişimi yaşandığını anlatarak, "Kan değişimi her zaman takımları motive eder. Taze kan takımı olumlu yönde ekstra motive eder. Ali Ravcı hocamız da iyi yönetiyor, tebrik ediyoruz. Antalyaspor ve Bursaspor maçlarımız kaldı. O karşılaşmaları da kazanıp, önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Akhisarspor, kupayla veda etmek istiyor

Fenerbahçe, Fikret Orman'ı tebrik etti

1. Lig'de play-off'a 2 bilet daha var

Carli Lloyd Eczacıbaşı VitrA'da