Yeni Malatyaspor - Kayserispor | CANLI
Süper Lig'de günün açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
8 maç sonunda 13 puanla 6. sırada yer alan Yeni Malatyaspor, son sıradaki ligin galibiyetsiz tek takımı Kayserispor'u konuk ediyor...
İLK 11'LER...
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Sakıb, Acquah, Robin, Donald, Guilherme, Fofana; Jahovic.
Kayserispor: Lung, Lopez, Poulain, Şamil, Yasir, Mensah, Rienstra, Hasan, Henrique, Bilal, Umut.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan unutulmaz sözler...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle