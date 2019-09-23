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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
23.09.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında kural hatası mı var? Açıklama geldi...

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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında kural hatası mı var? Açıklama geldi...

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Yeni Malatyaspor - Galatasaray karşılaşmasında da 'taç atışı' kaynaklı kural hatası tartışması yaşandı.

Yeni Malatyaspor- Galatasaray maçında tıpkı Alanyaspor-Fenerbahçe maçında olduğu gibi kural hatası tartışmaları yaşandı.

Karşılaşmada Yeni Malatyaspor sağdan taç atışını hızlı kullandı. Hakem Arda Kardeşler oyunu durdurarak yeniden kullanmasını istedi.

Taç el değiştirmezken Malatyasporlu futbolcu, hakemin gösterdiği yerden taç atışını yeniden kullandı.

Falcao'nun Devler Ligi tutkusu;

Fenerbahçe'nin 1-0 önde götürdüğü Alanyaspor maçı taç atışından yediği golle 1-1 beraberliğe gelmiş, sarı-lacivertli takım taç atışının yanlış kullanıldığı için el değiştirmesi gerektiğini belirterek atışı yeniden Alanyaspor'un kullanması sebebiyle bir kural hatası olduğu iddiasında bulunmuştu.

BÜLENT YAVUZ: ARDA KARDEŞLER'İN KARARLARI DOĞRUYDU

Bülent Yavuz, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında hakem Arda Kardeşler'in iki taç atışını tekrarlatmasını değerlendirdi.

Alanya-Fenerbahçe maçından sonra Yeni Malatya-Galatasaray maçında da 2 taç atışı tartışma yaratttı. Peşinen söyleyeyim geçen hafta Halis Özkahya, dünde Arda Kardeşler, taç kararlarında doğruydu.

32’de Kardeşler, yerinden kullanması için düdüğüyle ikaz ederken eş zamanlı Chebake, atışı kullandı. Hakem atışı prosedüre uygun tekrarlattı.

88’de hakem eliyle tacın yerini uzun uzun gösterse de Guilherme, yerinden kullanmadı ve taç el değiştirdi. Karar doğru. Taçta takdir hakkı vardır. Ömer Bayram’a ikinci sarı kart çıkmaması da doğru, çünkü net bir basma yok.

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