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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
dha
18.04.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’tan puan almak istiyor!

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Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’tan puan almak istiyor!

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında oynayacağı Beşiktaş maçından en az 1 puan almayı hedefliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 30’uncu haftasında pazar günü saat 19.00’da deplasmanda karşılaşacakları şampiyon adaylarından Beşiktaş maçının hazırlıklarını, Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Issam Chebake, son maç 5 maçın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "5 maçın içerisinde Galatasaray ve Beşiktaş maçı var. Onlardan da puan koparmaya çalışacağız. İçerideki maçlarımızı en iyi şekilde üst sıralarda bitirmeyi düşünüyoruz. Transferden önce önümüzde kalan 5 maç için konsantre oluyorum. Zaten bu kulüple 1 yıl daha sözleşmem var. Kulüpte çok mutluyum. Başkanımızla sezon sonu konuşacağız. Ona göre bir şeyin kararını vereceğiz. İlk yarıdaki Beşiktaş maçından beraberlik aldık. Çok iyi bir maç oynadık. Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Aynısını İstanbul’da da yapmaya çalışacağız" dedi.

MURAT YILDIRIM: "VODAFONE PARK BİZE UĞURLU GELİYOR"

Malatya temsilcisinin orta saha oyuncusu Murat Yıldırım’da Aytemiz Alanyaspor’dan 90+4’de yedikleri golden dolayı üzgün olduklarını kaydederek, "Alanya maçını coşkulu oynamaya çalıştık, iyi oynamaya çalıştık. 1-0’da öne geçtik. Ne olursa olsun skoru korumamız gerekiyordu ve galip gelmemiz lazımdı. İşte bazen oluyor böyle şansızlıklar. Onu da bu maçta yaşadık. Bu maçta bizim için tecrübe olur. Diğer maçlarda son dakikalarda bu tarz golleri yemeyiz. Biz yerimizi koruruz diye düşünüyorum, bir tık üstte olabiliriz. Bu sıralarda kalırız. Alttaki rakiplerimize baktığımızda bizi geçeceklerini düşünmüyorum. Fikstüre bakarsak bu konuda rahatladık diye düşünüyorum. Tabii ki biz her zaman galibiyet için çıkacağız. Nede olsa biz büyük bir camiayız. Taraftarımız da maç kazanmamızı ister. Biz her maça Beşiktaş’ta olsun Anadolu takımı da olsun yani maça çıkıp kazanmak için mücadele edeceğiz. Büyük takımlarla çoğu maçımızı içerde oynadık. O bizim için avantaj çünkü bizim coşkulu bir taraftarımız var. Ateşli taraftarımız var. Onlar bizi destekleyince bizde ekstra motivasyonla sahaya çıkıyoruz ve galipte geliyoruz. Beşiktaş’a karşı da galip gelebilirdik ama olmadı. Biz geçen sene Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta 2’de 2 yaptık. İnşallah 3’te 3 yaparız o oynayacağımız maçta galip geliriz diye düşünüyorum ama çok zor maç olacak. Onlarda şampiyonluğa oynayacak. Stat uğurlu geliyor. O yönden söyledim. Biz her zamanki oyunumuzu oynarsak 1 puanda çıkartabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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