Yeni Malatyaspor 1-3 Sivasspor (Maç Özeti)

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Hakan Arslan, 30. dakikada Mert Hakan Yandaş ile 54. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Ev sahibi takımın tek sayısı ise 37. dakikada Guilherme'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Demir Grup Sivasspor, galibiyet serisini 6 maça yükselterek puanını 30'a yükseltti ve liderliğini perçinledi. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 20 puanla 7. basamakta kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

İlk yarı:



Süper Lig'in 14'üncü haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi.5'inci dakikada sağ kanattan Gökhan Töre, topu Guilherme'ye bıraktı. Guilherme'nin topuk pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

26'ncı dakikada Goiano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

29'uncu dakikada ceza sahasına gönderilen ortada kimsenin dokunamadığı top Guilherme'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.

30'uncu dakikada Acquah'ın kaptırdığı top Kone'nin önünde kaldı, bu oyuncunun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

37'nci dakikada sol taraftan son çizgiye inen Bifouma'nın ceza sahasına ortasında arka direkte bulunan Guilherme topu filelere gönderdi: 1-2.

43'üncü dakikada Donald'ın savunma arkasına gönderdiği topta kaleci Samassa ile karşı karşıya kalan Jahovic topu aşırttı, meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.



İkinci Yarı:



55'inci dakikada orta alandan atılan ara pasıyla topla buluşan Kone ceza sahası içine topla girdikten sonra şutunu çekti, direkten oyun alanına dönen topu Emre Kılınç ağlara gönderdi: 1-3.

79'uncu dakikada daha önceki pozisyonda sakatlanan Eren Tozlu, yeniden oyun alanına döndü. Topla buluşan Eren, meşin yuvarlağı taca atarak oyun alanının dışına çıktı.

88'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic sert vurdu, top ağlarla buluştu. Ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşma Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.





BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1- Demir Grup Sivasspor: 3

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Donald, Acquah (Dk. 74 Ahmet Ildiz), Gökhan Töre (Dk. 68 Eren Tozlu), Guilherme, Bifouma (Dk. 58 Fofana), Jahovic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 90 Ziya Erdal), Mert Hakan Yandaş (Dk. 84 Traore), Fernando (Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt), Kone

Goller: Dk. 26. Hakan Arslan, Dk. 30. Mert Hakan Yandaş, Dk. 54 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 1 Fernando, Dk. 50 Hakan Arslan, Dk. 51 Fatih Aksoy, Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 62 Chebake, Dk. 87 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

BTCTURK YENİ MALATYASPOR 1-3 DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Goiano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

29. dakikada Acquah'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, savunmanın müdahale ettiği top Guilherme'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstünden auta çıktı.

30. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Kone'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, top kaleci Farnolle'nin sağından filelere gitti: 0-2

37. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma, pasını ceza sahası içerisindeki Sakıb Aytaç'a gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden ortasında, arka direkte Guilherme topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

44. dakikada Donald'ın ara pasıyla Demir Grup Sivasspor defansının arkasına sarkan Jahovic'in sol çaprazda kaleciyle karşıya karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

54. dakikada konuk ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Kone'nin ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşta, Farnolle'nin müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Emre Kılınç tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

90+1. dakikada Donald'ın pasıyla topla buluşan Fofana'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+3. dakikada Traore'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...

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