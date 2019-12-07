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GeriFutbol Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı sosyal medyayı salladı: 'Premier Lig bak işine'
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Futbol
07 Aralık 2019 - 16:07,

Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı sosyal medyayı salladı: 'Premier Lig bak işine'

Süper Lig'de bugün oynanan Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı temposuyla, mücadelesiyle izleyenleri ekrana kilitledi.

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Ligin lideri Sivasspor, 7. sıradaki Yeni Malatyaspor'u evinde ağırladı.

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Malatya'da oynanan karşılaşmadaki mücadele ve tempo futbolseverlere büyük keyif verdi.

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Karşılıklı ataklara sahne olan ve temposu bir an olsun düşmeyen maçta Sivasspor 26. ve 30. dakikalarda Hakan Arslan ve Mert Hakan'ın golleriyle 2-0 üstünlüğü yakaladı.

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Malatyaspor 37'de Guilherme ile farkı bire indirirken sonrasında ev sahibi ekibi inanılmaz goller kaçırdı.

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Ceza alanı içinde oluşan karamboller sonrası Rıza Çalımbay oyuncularını sık sık uyardı. İlk yarıda yaşananlar sonrası maç sosyal medyanın da gündemine girdi, 'Süper Lig'de sezonun en iyi maçı' yorumları dikkat çekti.

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Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili performansı ortaya koyan konuk takım mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

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İşte atılan tweetler...

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