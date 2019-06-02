60 saniyelik bir hikaye
İlk 20 dakika çok “İngiliz” başlamıştı maç aslında.
Yüksek tempo. Topun hızlı koşturulduğu, giden gelen bir maç. İki takımın önde baskı düellosu. Ve o 20 dakikada toplam 1 faul vardı sadece. Ama çok “İngiliz” başlayan maç gitgide “Yugoslav”laştı. Avrupa Ligi finalinde 45 dakikalık bir kâbus izlemiştik. Dün gece kâbusun süresi 80’lere kadar uzadı. Bunu sanırım iki temel etkene bağlayabiliriz: Birincisi, Madrid’de hava olağanüstü sıcaktı. İkincisi de, Premier Lig biteli koca 3 hafta geçti. Oyuncular bayağı ritim kaybetmişler. Elbette kâbusun süresinin uzaması Klopp’un takımını rahatsız etmedi. Topu Tottenham’a bırakıp, kontratak fırsatı aradılar. Pochettino’ysa çok geç kaldı değişikliklerde. Maçı en güzel yerden seyreden Kane’e çok fazla tahammül etti. İki büyük isyankârdan Moura’yla Llorente’yi çok geç soktu. Liverpool, sezonun en rahat galibiyetlerinden birini aldı dün gece. Liverpool kulübü, bu tarihi sezonunun belgeselini yapacaktır muhakkak. Bu final herhalde maksimum 60 saniyelik yer tutacak o belgeselde.
Maçın adamı Mane.
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