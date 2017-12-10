Göztepe'yi savunma sırtladı

Mücadeleye hızlı başlayan Göztepe ilk 5 dakikada net pozisyonlar buldu ve ilk golü de bu dakikalarda buldu. Stoper oyuncusu Kosanoviç'in adrese teslim ortasına iyi yükselen bir diğer stoper Kadu, topu 90 diye tabir edilen noktadan ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Her ne kadar Yeni Malatyaspor bu gole kısa bir süre sonra cevap vermiş olsa da; Göztepe'nin savunma ve orta saha oyuncuları ilk yarının skorunu belirledi. Önce kornerden Kosanoviç'in açtığı ortayı iyi tamamlayan Selçuk Şahin skoru 2-1'e, ardından yine Kosanoviç'in ortasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Rajko Rotman'ın golü skoru 3-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya Göztepe'nin tamemen savunma anlayışıyla çıkması, Yeni Malatyaspor'un oyunu Göztepe yarı alanına yığmasına sebep oldu. Göztepe'nin oyunu hem kendi yarı sahasında kabul edip, hem de kazandığı topları kontra atağa çeviremeyip çok kısa sürede kaybetmesi, Yeni Malatyaspor'un sağlı sollu atak yapmasına sebep oldu. Göztepe'nin kazanıp hemen kaydettiği topların bir tanesi de kalesinde penaltı görmesine sebep oldu.

Yeni Malatyaspor'un penaltıdan bulduğu golle durumu 3-2'ye getirmesi daha istekli, daha arzulu ve daha golü isteyen bir görüntü çizmesine, Göztepe'yi de daha panikleyen, daha fazla savunmaya çekilen, daha fazla top kaybeden bir anlayışa itti. Dakikalar ilerledikçe Göztepe'nin top kaybetme süresi kısalıyordu. Ancak; Göztepe'nin son 20 dakikada ceza sahası içerisinde hata yapmaması, Yeni Malatyaspor'un üçüncü golü bulamamasına sebep oldu.

Bir diğer açıdan bakacak olursak, Göztepe'nin golleri savunma ve defansif orta saha oyuncularından, asistleri de yine aynı kişilerden geldi. Stoper Kadu 1 gol 1 asist, defansif orta saha oyuncuları Selçuk Şahin ve Rotman 1'er gol, yine stoper oyuncusu Kosanoviç 2 asistle oynadılar ve galibiyetin mimarları oldular.

Duran top ustası Kosanoviç

Sezon başından beri uzun süre yedek kalıp sakatlıklarla mücadele eden Kosanoviç, son üç haftada oynadığı futbolla adeta formanın en büyük adayı olduğunu kanıtladı. Sol ayağını çok etkili kullanan ve Göztepe'nin iki hafta önce Bornova Stadı'nda oynadığı Akhisar maçında da duran toptan asist yapan başarılı oyuncu, bu maçta ikisi direk asist, bir tanesi de asist yapan oyuncuya atılan net pas olarak kayıtlara geçti. Kosanoviç'in bu etkileyici formu, sakatlanmasından dolayı yerine mücadele ettiği Peybernes ile kıyasıya forma rekabeti vereceğinin en büyük sinyalleri oldu.

Kulübüden sıfır katkı

Bugün Göztepe'nin oyunu ikinci yarıda kendi yarı sahasında kabul etmesi ve hücum yapamamasında yedek kulübesinin bugün yetersiz kalması sebep oldu diyebiliriz. Oyuna sonradan giren Ömer Şişmanoğlu, Nabil Ghilas ve Oscar Scarione'nin kötü performans göstermeleri, üçüncü bölgede top tutamamaları ve kendilerine atılan topları çok kritik noktalarda kaybetmeleri mücadelenin son 15 dakikasının tek kale oynanmasına sebep oldu.