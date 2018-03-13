Kendinize gelin
Eskişehirspor çok ihtiyacı olan 3 puanı almak adına çıktığı Altınordu karşısında iyi bir oyun ve mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya talihsiz bir penaltı golüyle adeta 1-0 mağlup olarak başlayan Eskişehirspor akabinde baskılı bir oyunun neticesinde birde penaltı kaçırmasına rağmen beraberlik golünü buldu.
İlk devre kollektif ve akıcı bir futbol oynayan Eskişehirspor ikinci devreye de rakibi sahasında baskı altına alarak gol bulmaya çalıştı. Ne vaki Eskişehirspor deplasmanda en iyi yaptığı kontratak üzerine kurulu oyununu kendisinden daha iyi yapan bir rakiple oynadığının farkına çok geçmeden yediği ikinci golle vardı.
İki kez geriye düşüp beraberlik golünün bulunmasına rağmen galibiyet için rakibin baskı altına alındığı son bölümde yine kontrataktan yenilen gol hem takımın gardını düşürdü hem de sinirlerin gerilmesine neden oldu.
Birkaç haftadır ortaya çıkan sonuçlardan sonra gelinen son tablo futbolcuların ve camianın üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Son on dakikalık bölümde futbolcuların saha içerisinde; bazı sorumsuz taraftarların tribünden sahaya girerek sergiledikleri davranışlar Eskişehirspora zarardan başka bir şey kazandırmaz.
Geçen sezon sorumsuzca yapılan hareketler sonucu silinen 3 puan süper ligi kaçırmamızın en büyük sebebidir. Henüz ortada kaybedilmiş bir şey yokken futbolcular, teknik kadro ve taraftar soğuk kanlı bir şekilde mücadeleye devam ederek elbirliği ile bu durumdan kurtulmalıdır.
Son haftalara gelindiğinde telafisi olmayan maçlara çıkacak olan bu takım eminim ligde kalmak adına ihtiyacı olan galibiyetleri alacaktır. Ancak bu süreçte önemli olan sinirlerine hakim olabilmek ve mümkün olduğunca sakin kalabilmektir.
Hatalarımızdan ders almazsak süper ligi kaçırdığımız gibi bir alt ligi de bu sorumsuz davranışlar neticesinde kucağımızda buluruz.
Benden söylemesi.
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