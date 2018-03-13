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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Enkaz !

Spor Arena
13.03.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

Kendinize gelin

Ali Çınar
Ali Çınar
alicinar-eski@hotmail.com
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Ali Çınar
Ali Çınar
alicinar-eski@hotmail.com

Eskişehirspor çok ihtiyacı olan 3 puanı almak adına çıktığı Altınordu karşısında iyi bir oyun ve mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya talihsiz bir penaltı golüyle  adeta 1-0 mağlup olarak başlayan Eskişehirspor  akabinde baskılı bir oyunun neticesinde  birde penaltı kaçırmasına  rağmen beraberlik golünü  buldu.

  İlk devre kollektif ve akıcı bir futbol oynayan  Eskişehirspor ikinci devreye de rakibi sahasında baskı altına alarak gol bulmaya çalıştı. Ne vaki Eskişehirspor deplasmanda en iyi yaptığı kontratak üzerine kurulu oyununu  kendisinden daha iyi yapan bir rakiple oynadığının farkına  çok geçmeden yediği ikinci golle  vardı.

  İki kez geriye düşüp beraberlik golünün bulunmasına rağmen galibiyet için rakibin baskı altına alındığı son bölümde yine kontrataktan yenilen gol hem takımın gardını düşürdü hem de sinirlerin gerilmesine neden oldu.

  Birkaç haftadır ortaya çıkan sonuçlardan sonra gelinen son tablo futbolcuların ve camianın üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Son on dakikalık bölümde futbolcuların saha içerisinde;  bazı sorumsuz taraftarların tribünden sahaya girerek sergiledikleri davranışlar Eskişehirspora zarardan başka bir şey kazandırmaz.

  Geçen sezon sorumsuzca yapılan hareketler sonucu silinen 3 puan süper ligi kaçırmamızın en büyük sebebidir. Henüz ortada kaybedilmiş bir şey yokken futbolcular, teknik kadro ve taraftar soğuk kanlı bir şekilde mücadeleye devam ederek elbirliği ile bu durumdan kurtulmalıdır.

  Son haftalara gelindiğinde telafisi olmayan maçlara çıkacak olan bu takım eminim ligde kalmak adına ihtiyacı olan galibiyetleri alacaktır. Ancak bu süreçte önemli olan sinirlerine hakim olabilmek ve mümkün olduğunca sakin kalabilmektir.

    Hatalarımızdan ders almazsak süper ligi kaçırdığımız gibi  bir alt ligi de bu sorumsuz davranışlar neticesinde kucağımızda buluruz.

    Benden söylemesi.

Ali Çınar
Ali Çınar
alicinar-eski@hotmail.com
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