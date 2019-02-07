Yaz transfer döneminde yer yerinden oynayacak! Hazard, Neymar, Coutinho, Isco...
İngiltere, Hazard'ın Real Madrid'e gitme planlarıyla çalkalanırken, işin içine Neymar, Coutinho ve Isco da girdi! Yer yerinden oynayacak...
London Evening Standard, Real Madrid'in Chelsea'den Eden Hazard'ı koparmak için 100 milyon euro üstüne çıkması gerekeceğini yazarken, Daily Mail ise Real Madrid'in transferi bitirmek için devreye Isco ve Asensio alternatiflerini de sokarak işi daha ucuza kapatabileceğini iddia etti.
The Sun ise Real Madrid'in esas hedefinin Hazard değil Neymar olduğunu belirtti ve bu durumun Hazard'ın Madrid'e gidişine engel olacağını duyurdu.
Neymar için PSG'ye ödenecek bonservis bedelinin ise 200 milyon eurodan az olmayacağı öne sürüldü.
Daily Star, Hazard-Chelsea denkleminde yer alan Isco'nun Barcelona'ya geçebileceği söylenirken, The Independent ise Barcelona'da umduğunu bulamayan Coutinho'nun Premier Lig'e geri dönmeye sıcak baktığını ve Hazard'ın takımdan ayrılması durumunda Chelsea'ye gideceğini yazdı.
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