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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
20.03.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

"Yaz Şeref, Talisca koşmuyor"

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"Yaz Şeref, Talisca koşmuyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçında tel tel dökülen oyuncularını yardımcısı Şeref Çiçek’e not aldırdı. Sergilenen futboldan oldukça rahatsız olan Güneş'in Brezilyalı yıldız için “Yaz Şeref, Talisca hiç koşmuyor” dediği öğrenildi!

Şampiyonluk yarışında Başakşehir deplasmanında kritik bir yenilgi alan ve derbiden çıkan beraberlik sonucunu fırsata çeviremeyen Beşiktaş’ta, 90 dakikanın ardından Şenol Güneş rüzgarı esti...

Maç esnasında ve sonrasında bir hayli sinirli olduğu görülen deneyimli çalıştırıcı belki de ilk kez takımını bir basın toplantısında ağır bir şekilde eleştirdi. Oyuncularına yönelik eleştiri dozunu yüksek tutan Güneş soyunma odasında da lafını sakınmadı...

Öğrencilerini teker teker eleştiren tecrübeli teknik adam, “Bu oyunla şampiyon olmayı hayal ediyorsanız, o rüyadan çabuk uyanın. Bu şekilde istediğimizi alamayacağımızı siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu maçla ilgili isteklerimi kimse yerine getirmedi. Demek ki beni dinlememişsiniz ve kendinizi iyi hazırlamamışsınız. Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum” diye konuştu.

‘HATALARA ÇOK SİNİRLENDİ’

Oyuncularının bu kadar kötü bir performans göstereceğini beklemeyen ve bariz hatalara oldukça sinirlenen Şenol Güneş, yardımcısı Şeref Çiçek’e de maç içinde sık sık not tutturdu.

Güneş’in en çok beklentilerin altında kalan Anderson Talisca’yı not ettirdiği ve “Yaz Şeref, Talisca hiç koşmuyor” dediği öğrenildi.

YÖNETİM DE ŞAŞKIN

Başakşehir deplasmanına umutlu giden ancak şok bir yenilgi ile dönen Beşiktaş’ta yöneticiler de bu duruma bir hayli şaşırdı. Böylesine kritik bir maçta oyuncuların ortaya koyduğu kötü futbolda öfkelenen Siyah-Beyazlı kurmayların 90 dakika sonunda ağzını bıçak açmadı. Bilindiği gibi ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ve Metin Albayrak her maçın ardından demeç veriyorlardı.(Habertürk)

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