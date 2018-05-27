Yasin Öztekin'in sürpriz talip! Yeni adresi...
Galatasaray ile kontratı sona eren Yasin Öztekin'in yeni adresinin Kayserispor olacağı belirtiliyor. Ertuğrul Sağlam ile anlaşan Kayseri 31 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.
Galatasaray'da sözleşme bitimine 1 hafta kalan ve henüz yeni bir anlaşma yapılmayan Yasin Öztekin'le ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi…
Kayserispor, Galatasaray ile sözleşmesi 1 hafta sonra sona eren Yasin Öztekin'i gündemine aldı. Ertuğrul Sağlam ile anlaşan Kayseri 31 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor. (Fotomaç)
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