Yasemin Can on birinci oldu

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'daki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününün akşam seansında 3 milli sporcu mücadele etti.
Kadınlar 10 bin metre finalinde mücadele eden Yasemin Can, 31:35.48'lik derecesiyle yarışı 11. sırada tamamladı. Bu kategoride dünya rekorunun sahibi Etiyopyalı Almaz Ayana, 30:16.32'lik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler 100 metre yarı finalinde yarışan milli sporculardan Jak Ali Harvey 10.16, Emre Zafer Barnes ise 10.22'lik dereceleriyle finale kalamadı.
Barnes ile aynı seride yarışan dünyaca ünlü Jamaikalı atlet Usain Bolt ise 9.98'lik derecesiyle serisini ikinci sırada tamamlayarak final vizesi aldı.