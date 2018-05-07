Yarış pistlerinin en iyiler ödüllerine kavuştu!
At Yarışı Yazarları Derneği "2017 YILININ EN’LERİ" ödülleri sahiplerini buldu.
AYYD (At Yarışı Yazarları Derneği) Üyeleri tarafından belirlenen, 2017 Yılının en başarılı isimlerine ödülleri, pazar akşamı verildi.
Zeytinburnu Novotel’de düzenlenen geceye, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Genel Sekreter Sadettin Atığ, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk, YKK Üyesi ve eski Başkanlarımızdan Behçet Homurlu, YKK Üyesi ve TJK Asli Üyesi Şeref Somtürk’ün yanı sıra TJK Asli Üyeleri, Atçılık Derneklerinin Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, at sahipleri, basın mensupları ve yarışseverlerden oluşan seçkin bir davetli topluluğu katıldı.
İŞTE O LİSTE...
At Yarışı Yazarları Derneği Üyelerinin 7 ayrı kategoride yaptıkları tercihlerle belirlenen “Yılın Enleri” anketinde şu isimlere ödül verildi.
En başarılı İngiliz Atı : Piano Sonata
En başarılı Arap Atı : Aşemez
En Başarılı Jokeyi : Ahmet Çelik
En Başarılı Aprantisi : Onur Yıldız
En Başarılı At Sahibi : Oğuz Yalçın
En Başarılı Yetiştiricisi : Selman Taşbek
En Başarılı Antrenörü : Metin Acar (Piano Sonata)
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