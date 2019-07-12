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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.07.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Yamantürk yeniden aday! 3 Ağustos Cumartesi günü...

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Yamantürk yeniden aday! 3 Ağustos Cumartesi günü...

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak divan başkanlığı seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Tevfik Yamantürk, Levent'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Nisan 2017'de divan başkanlığına seçildiğini hatırlattı.

Aradan geçen sürede yaptıkları hizmetlerle alakalı bilgi veren Yamantürk, "İki yıl içinde camianın birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmesi için gayret gösterdik. Bu yönde tüm üyelerden büyük destek gördük. Divan kurulundaki birçok değerli üye, 3 divan toplantısına mazeretsiz olarak katılmadıkları için kulüp tüzüğündeki bir madde nedeniyle divan kurulu üyelikleri düşürüldü ve bu husus camiada huzursuzluğa neden oldu." ifadelerini kullandı.

Bu üyeleri yeniden kazanmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bunu başardıklarını vurgulayan Yamantürk, şunları kaydetti:

"Yeni çalışma döneminde Beşiktaş'ın güçlü bir yönetimle ahenk ve barış içinde yönetilmesine önem veriyoruz. Bizler Beşiktaş'ın bir nevi sigortası olacağız. Kulübümüzün sağlam, güvenilir ve güçlü bir yapıya sahip olmasının sigortası olacağız. Bu amaçla yeniden göreve talip olduk. Görev sürecimizde hizmette kusursuz olduk, verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk. Ben ve arkadaşlarımı kulübün mahrem meselelerini konuşurken duymadınız, duymayacaksınız. Ekibi hiç bozmadan aday olmaya karar verdik."

Tevfik Yamantürk'ün başkanlığındaki Divan Başkanlık Kurulu'nda ikinci başkan Fethi Hinginar, genel sekreter Turgay Pirinç ile üyeler Fikret Kuzucu, İlhan Gölvan, Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek bulunuyor. 

Yamantürk yeniden aday 3 Ağustos Cumartesi günü...

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