Yalçın Koşukavak: Takım biraz gergindi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYalçın Koşukavak: Takım biraz gergindi
GeriFutbol Yalçın Koşukavak: Takım biraz gergindi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
19.10.2019 - 20:27, Son Güncelleme:

Yalçın Koşukavak: Takım biraz gergindi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yalçın Koşukavak: Takım biraz gergindi

TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, zorlu maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Rakiplerinin sezon başından bu yana hep kontrataklarla oynadığını belirten Koşukavak, bu konuya ciddi hazırlanarak sahaya çıktıklarını vurguladı.
Koşukavak, erken bir gol yediklerini ve bunun zorluğuyla maça devam ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Devre arasında oyunu farklı kurguladık. Kolay maç değildi. Bu tip maçları oynamak çok zor. Kazandığımız için çok mutluyum. Geri dönüşler, 10 kişiyle kazanmak, takımdaşlık, birlikte hareket etme açısından iyi kazanım olarak görüyorum. Galibiyetin çok katkı getireceğine inanıyorum. Takım biraz gergindi. 9 puansınız. Ben o psikolojiyi kaldırmaya çalışsam da oyuncularda bunu görüyorum. Oyunun başında da bunu hissettim. Kulübünüz büyük bir kulüp ve bundan dolayı gerginlik oluyor. Topu kanada getiremedik ilk yarıda. Devre arasında bu konuyla ilgilendik. 4 haftalık aradan sonra Burak çok faydalı oldu. Tüm takımı tebrik ediyorum."

- Taşyürek: "Fiziki üstünlüğü Bursaspor'a verdik"

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, ikinci yarı istemsiz geri çekilmenin önüne geçemediklerini söyledi.

"Hangi takım 10 kişi kalırsa bu sıkıntıyı yaşıyoruz." diyen Taşyürek, “İkinci golü atamamanın ve skoru koruyamamanın verdiği sonuçla 2 gol yedik. Stoper konusunda orta sahadan oyuncu çekmek zorunda kaldık. Fiziki üstünlüğü Bursaspor'a verdik. Kazansaydık Bursaspor için kırılma noktasına gelecekti. Allah Bursaspor gibi bir camianın bu sıkıntıyı çekmesini istemiyor herhalde." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
ING Basketbol Süper Ligi - TOFAŞ: 81 - Türk Telekom: 72
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan altyapı hamlesi
Belen'de taraftarlar birbirine girdi
Marius Sumudica: Trabzonspor galibiyeti hak etti