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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.11.2019 - 18:28, Son Güncelleme:

Yalçın Koşukavak: Bursaspor Seleznov'dan ibaret değil

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Yalçın Koşukavak: Bursaspor Seleznov'dan ibaret değil

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kazanmak üzerine odaklı bir takım oluşturmaya başladıklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Yalçın Koşukavak, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu ligde maç kazanmanın çok kolay olmadığını bir kez daha hatırlatan Koşukavak, “Sizlerde görüyorsunuz saha içinde çetin mücadeleler oluyor. Puan durumunda da kimse kopmuyor herkes birbirine çok yakın. 5 haftadır kaybetmemek çok güzel. Bu haftada kazandığımız için mutluyuz. Burada sürekli kaybetmemek, kazanmak üzerine odaklı bir takım, oluşturmaya başladık. Böyle devam etmek istiyoruz” dedi.

“Temmuz ve ağustos aylarını sağlıklı geçirmedik”

“İyi bir takım organize edecekseniz temmuz ve ağustos aylarını iyi geçirmek zorundasınız” diyen Koşukavak, “Kupa maçları, geçmişte devre arası 2 aydı, son 3-5 senedir 2-3 hafta. O yüzden sezon başları çok kritik öneme sahip. Transfer politikası ve oyuncu seçimi , antrenman anlamında çok önemli aylar. Biz bu ayları çok sağlıklı geçirmedik. Bu olumsuzluklara rağmen 23 puan topladık, memnunum. Her geçen gün daha iyi olacağını umut ediyorum” diye konuştu.

“Ligin aşağısındaki takımlarla oynamak daha zor”

Ligde yukarıdaki takımlarla oynamanın daha kolay olduğunu dile getiren Koşukavak, “Ligin aşağı sırasında yer alan takımlarla oynamak daha zor. Çünkü aşağıdakinin Bursaspor’a motivasyonu başka oluyor. Yukarıdaki oyuncu kaliteleri daha önce de Bursaspor’a karşı oynadıkları için onların öyle bir coşku ve heyecanı olmuyor. Alt taraftaki takımlar oyunun savunma tarafını çok oynadıkları için bu da oyunu zorlaşmasına sebep veriyor” açıklamasını yaptı.

“Bir çok takıma hakem hatası oluyor”

Hakemlerle ilgili soruya Koşukavak, şu cevabı verdi:

“Adana Demir maçından sonra bu hakemler konusunda 1 kere bir şey söyledim. Çok da söylemek istemiyorum ama maalesef bariz hatalar yapıyorlar. Onlarda insan, onlarda performans üzerine değerlendiriliyor. Biraz daha performansları konusunda dikkatli olmalarında fayda var. Ama bir çok takıma hata oluyor.”

“Bursaspor Seleznov’dan ibaret değildir”

Seleznov ile alakalı soruya Koşukavak, “Bursaspor, bir Seleznov’dan ibaret değildir. 29 tane oyuncu var. Herkes forma mücadelesi veriyor. Kim performans veriyorsa o oynuyor. Seleznov, çalışıyor, memnunuz. İlerleyen haftalarda performans verecekse faydalanmak istiyoruz” şeklinde cevapladı.

Adanaspor hazırlıkları

Öte yandan yeşil-beyazlılar, cumartesi günü oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı, Onur Atasayar ile birlikte çocuğunun sağlık problemleri sebebiyle Ukrayna’da bulunan Yevhen Seleznov katılmadı.

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