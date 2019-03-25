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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: The Sun / Foto: Reuters
25.03.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Xavi'ye milli takım şoku!

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Xavi'ye milli takım şoku!

2014 Dünya Kupası sonrası İspanya Milli Takımı'nı bırakan Xavi, uluslararası futbola geri dönme hazırlığı yapıyordu...

Her şey geçtiğimiz hafta Katalonya Milli Takımı'nın Venezuela maçı için açıkladığı kadro ile başladı...

Kadroda Vidal, Krkic gibi isimlerin yanında Xavi ve Pique de yer alıyordu. İşin siyasi boyutunda sıklıkla gördüğümüz Pique'nin aday kadroda açıklanması şaşırtmamıştı ama Xavi ilk kez "topa" giriyordu.

Girona'daki maçta Pique ve Xavi'nin yer alıp almayacağı bugüne kadar netlik kazanmamıştı ama Xavi'den konuyla ilgili bir açıklama geldi:

"Üzülerek söylüyorum, Venezuela karşısında forma giyemeyeceğim. Al Sadd bu duruma izin vermedi. Katar'da önceliğiniz kulübünüzdür ve öncelikle buradaki taraftarları mutlu etmek zorundayım."

133 defa İspanya Milli Takımı forması giyen Xavi, 2008 ve 2012'de Avrupa Şampiyonu, 2010'da ise Dünya Şampiyonu olan kadroda yer almıştı. Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'ndaki kötü performans sonrası milli takıma veda etmişti.

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Xaviye milli takım şoku

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