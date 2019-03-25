Xavi'ye milli takım şoku!
2014 Dünya Kupası sonrası İspanya Milli Takımı'nı bırakan Xavi, uluslararası futbola geri dönme hazırlığı yapıyordu...
Her şey geçtiğimiz hafta Katalonya Milli Takımı'nın Venezuela maçı için açıkladığı kadro ile başladı...
Kadroda Vidal, Krkic gibi isimlerin yanında Xavi ve Pique de yer alıyordu. İşin siyasi boyutunda sıklıkla gördüğümüz Pique'nin aday kadroda açıklanması şaşırtmamıştı ama Xavi ilk kez "topa" giriyordu.
Girona'daki maçta Pique ve Xavi'nin yer alıp almayacağı bugüne kadar netlik kazanmamıştı ama Xavi'den konuyla ilgili bir açıklama geldi:
"Üzülerek söylüyorum, Venezuela karşısında forma giyemeyeceğim. Al Sadd bu duruma izin vermedi. Katar'da önceliğiniz kulübünüzdür ve öncelikle buradaki taraftarları mutlu etmek zorundayım."
133 defa İspanya Milli Takımı forması giyen Xavi, 2008 ve 2012'de Avrupa Şampiyonu, 2010'da ise Dünya Şampiyonu olan kadroda yer almıştı. Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'ndaki kötü performans sonrası milli takıma veda etmişti.
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