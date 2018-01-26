Westbrook'tan 46 sayı! Coştu...

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcisi Oklahoma City Thunder, çekişmeli geçen mücadelenin ardından Chesapeake Energy Arena'da ağırladığı Washington Wizards'ı 121-112'lik skorla geçti.

Sezonun 28'inci, üst üste ise 6'ncı galibiyetini alan Thunder'da Westbrook 46 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle galibiyette başrolü oynarken, bu sezonun en skorer istatistiğini yakaladı. Paul George 18 sayı, 4 asist ve 4 top çalma, Steven Adams 12 sayı ve 10 ribaunt, Carmelo Anthony 13 sayı ve 8 ribaunt ile galibiyete destek verdi.

Bu sezon 22'nci kez kaybeden Wizards'ta Bradley Beal 41 sayı, 12 ribaunt ve 7 asist, John Wall 21 sayı ve 12 asist, Markieff Morris ise 20 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi.



- Warriors yıldızlarıyla kazandı



Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 126-113 yenerek sezonun 39'uncu galibiyetini aldı.

Warriors'ta Kevin Durant 28 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla kariyerinin 10'uncu "triple-double"ını yaptı. Klay Thompson ve Stephen Curry ise 25'er sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 20'nci mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribaunt, Taj Gibson 12 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jamal Crawford 21, Jeff Teague 17 sayı kaydetti.



- Çekişmeli maç Kings'in



Günün bir diğer mücadelesinde Sacramento Kings, son saniyelerde De'Aaron Fox'un basketinin yardımıyla deplasmanda Miami Heat'i 89-88 mağlup etti.

Sezonun 15'inci galibiyetini alan Kings'te Buddy Hield 24, Fox 14, Bogdan Bogdanovic 11 sayı kaydederken, Zach Randolph ise 10 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı.

Bu sezon 21'inci kez kaybeden Heat'te Goran Dragic 23, Wayne Ellington 20, Justise Winslow 11 sayıyla maçı tamamladı.



- Nuggets zorlanmadı



Denver Nuggets ise konuk ettiği New York Knicks'i 130-118'lik skorla geçti.

7 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Nuggets'ta Garry Harris 23 sayı ile takımının en skoreri oldu. Trey Lyles 21 sayı, Nikola Jokic 18 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt ile takımına sezonun 25'inci galibiyetini getirdi.

Knicks'te Kristaps Porzingis ve Michael Beasley 21'er sayı, Trey Burke da 18 sayı ve 11 asistle oynadı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.