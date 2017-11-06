West Ham'a gidecek mi? Moyes açıkladı...

Ancak beIN SPORTS’a konuşan İskoç çalıştırıcı, Londra kulübünden henüz resmi bir teklif almadığını açıkladı. beIN SPORTS İngiltere'de yayınlanan Soccer Sunday programında soruları yanıtlayan David Moyes, "West Ham ile herhangi bir kontağım olmadı. Ancak her zaman söylediğim gibi eğer uygun zaman ve şartlar oluşursa tekrar bir kulüp çalıştırmayı tabiki istiyorum" dedi.

Zor günler geçiren meslektaşı Bilic'e sahip çıkan Moyes, "Eğer ben bir teknik adamın işini kaybetmesiyle göreve geleceksem bunu kesinlikle istemem. Bir boşluk doğarsa uygun zamanda teklifleri değerlendirebilirim. Ancak şu anda West Ham'ın başında bir teknik direktör var. Bilic de bir an önce takımının kötü gidişata son vermesi için elinden geleni yapmak istiyordur" diye konuştu.

Moyes ayrıca milli aradan sonra bir takımın başına geçip geçemeyeceğiyle ilgili de "Umuyorum ama şartların ne getireceğini bilemiyorum" ifadesini kullandı. 54 yaşındaki çalıştırıcı İskoç milli takımı hakkında da "Bir gün İskoçya'yı çalıştırmak istiyorum. Ancak şu an önceliğim kariyerime bir kulüp takımıyla devam etmek. Ülkem İskoçya'da uygun bir zamanda görev alabilirim" yorumunu yaptı.

2015 yılından bu yana West Ham'ın başında bulunan Slaven Bilic'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (Ajansspor)