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West Ham United'da ırkçılık krizi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, hakkındaki ırkçılık iddiaları nedeniyle bir yöneticisini görevden uzaklaştırdı.

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Londra ekibinden yapılan açıklamada, basında yer alan ırkçılık iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı ve süreç tamamlanana kadar kulübün transferlerle ilgilenen yöneticisi Tony Henry'nin görevinin askıya alındığı kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberde, Henry'nin ara transfer döneminde menajerlere Afrikalı futbolcu almak istemediklerini, kadroya giremedikleri zaman Afrikalı oyuncuların takımda huzursuzluk çıkardıklarını söylediği ileri sürüldü.

Kadrosunda altı Afrika kökenli futbolcu bulunan başkent temsilcisi, ocak ayında Senegalli Diafra Sakho'yu Rennes'e, Ganalı Andre Ayew'i de Swansea City'e göndermişti.

Premier Lig'de 12. sırada yer alan West Ham United, düşme hattının dört puan üzerinde bulunuyor.

West Ham UnitedPremier Leagueırkçılık

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