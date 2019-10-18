Wesley Sneijder, flaş gerçekleri ortaya çıkartıyor!
Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder, merak edilen konuları ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.
Spor Arena Dış Haber | Süper Lig'de uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve geçtiğimiz aylarda emekli olduğunu duyuran Wesley Sneijder, biyografi kitabını çıkartıyor.
Yakın zamanda çıkması planlanan kitapta Sneijder'in çarpıcı itiraflarda bulunacağı belirtildi.
YOLANTHE, GALATASARAY VE TÜRKİYE...
Hollanda basınının haberine göre Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau ile neden ayrıldığı kitapta yer alacak. Ayrıca Hollandalı eski futbolcunun Galatasaray ve Türkiye anıları da kitapta bulunacak.
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