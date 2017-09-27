Werner'in kulakları Vodafone Park'a dayanmadı!

Beşiktaş'ın Leipzig'i 2-0 mağlup etmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 ile başlamasının ardından sahanın etkili isimlerinden olan Oğuzhan Özyakup, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Leipzig'in Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen genç forveti Timo Werner'in taraftarların sesinden dolayı oyundan çıkmak istediğini belirten Oğuzhan, şu sözleri kullandı;



''LEIPZIG, ATMOSFERDEN ETKİLENDİ''

''Bence Leipzig, atmosferden inanılmaz etkilendi. İlk 20 dakika forvetleri Timo Werner, tribünlerden gelen sesler nedeniyle oyundan çıkmak istedi.

İkinci yarı tempoyu düşürdük. Biraz daha dikkatli oynasaydık 3'ü 4'ü bile bulabilirdik ikinci yarıda.

''DERBİYİ UNUTTUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ..''

Geçen sene her şey bizim elimizdeydi son maça kalmıştı ama Dinamo Kiev maçında çok şanssız bir şekilde mağlup olmuştuk. Avrupa Ligi'nde çeyrek final yapmamızın da bu sezon daha başarılı olma isteğimizde etkisi var. Oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi maçına çok kolay motive oluyorsunuz. Her şeyi unutuyorsun, derbide olan belli, onu da atlattık.

Telefonuma baktım, Türkiye'de taraflı, tarafsız herkesi sevindirmişiz. Bütün taraftarlar, bütün Türkiye arkamızda.''