Beşiktaş sahasında Leipzig'i devirdi

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin (Rusya)

Beşiktaş: Fabricio, Medel (Dk. 60 Necip Uysal), Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca (Dk. 71 Tolgay Arslan), Babel, Cenk Tosun (Dk. 80 Negredo)

Leipzig: Gulacsi, Ilsanker, Orban (Dk. 46 Kampl), Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Keita (Dk. 59 Bruma), Demme, Forsberg, Augustin, Werner (Dk. 32 Klostermann)

Goller: Dk. 11 Babel, Dk. 43 Talisca (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 8 Orban, Dk. 16 Keita (Leipzig), Dk. 17 Caner Erkin, Dk. 87 Fabricio (Beşiktaş)



MAÇIN GOL DAKİKALARI

11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan ceza sahasına girip rakibinden sıyrılan Cenk Tosun topu içeri çevirdi, Babel gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

43. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Quaresma'nın sağdan ayağının dışıyla yaptığı ortada Talisca topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

ADRİANO VE GÖKHAN GÖNÜL KADRODA YOK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi Leipzig karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı. Sezon başında ameliyat edilen ve takım çalışmalarına başlayan Gökhan Gönül de hazır olmadığı gerekçesiyle teknik direktör Güneş tarafından kadroya dahil edilmedi.

IŞIKLAR GİTTİ

Beşiktaş ile RB Leipzig arasında oynanan mücadeleye ışılandırma arızası nedeniyle ara verildi. Vodafone Park'ta oynanan maçın 60'ıncı dakikasında yaşanan arıza sonrası iki takım bir süre saha içinde bekledi. Rus hakem Sergei Karasev, yaşanan olumsuzluktan sonra iki takım futbolcularını soyunma odasına gönderdi. Arızanın giderilmesinin ardından mücadele yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle kaldığı yerden devam etti.





TARAFTARLARDAN CANER ERKİN'E BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının önemli karşılaşmasında tribünleri tamamen doldurdu. Siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan ekiplerinde öncelikle Caner Erkin'i tribünlere çağırdı. Taraftarlar, Caner Erkin'i alkışlarla desteklerken, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya tepki gösterdi.



Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin hemen öncesinde tüm oyuncuları tribünlere çağırarak moral verdi. Leipzigli 100 kadar taraftar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi. Bu arada UEFA Gençlik Ligi'nde Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan maç, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

LEİPZİG'DEN 2 UÇAK DOLUSU TARAFTAR

Şampiyonlar Liginde Beşiktaş'ın rakibi Laipzig Almanyadaki taraftarları ile geldi. 2 özel uçak dolusu taraftarı getiren Jolly Tour yetkilileri " Almanya'dan yoğun talep vardı ancak 2 uçak bulabildik. Beşiktaş maçına büyük ilgi gösterdiler' dedi.

TOLGAY ARSLAN'IN VEFASI

Alman Liginde yer alan Türkiyemspor Hocası Lars Mrosko Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Tolgay Arslanın daveti üzere Beşiktaş-RB Leibzig maçına geldi.Tolgay Arslan yakın dostu ve eğitiminde destek gördüğü Mrosko'yu İstanbul'da 2 gün misafir etti.

EFSANELER TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın efsane futbolcu ve Kaptanları Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, İbrahim Üzülmez ve İbrahim Toraman Şampiyonlar Liginde Beşiktaş Laipzig maçını tribünden izlediler. Siyah beyazlı taraftarlar kaptanlar ile fotoğraf çektirme yarışına girdiler.