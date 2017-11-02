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Werder Bremen teknik direktör arayışını sürdürüyor

Bundesliga takımlarından Werder Bremen, Alexander Nouri’den boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlarını sürdürüyor.

BERLİN
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GEÇEN hafta sonu ligde yaşadığı başarısızlık nedeniyle Nouri’yi gönderen yeşil beyazlılar, takımın başına geçici olarak Florian Kodfeld’i getirdi. Frankfurt’la oynanacak maça da takımı Kodfeld hazırladı. Bremen’de teknik direktörlük için çok sayıda isim gündeme gelirken, Hamburg’un eski teknik direktörü Bruno Labbadia’nın adı öne çıkıyor. 51 yaşındaki Labbadia’nın daha önce Werder Bremen’de futbol oynaması da camia içinde ona yönelik sempatiyi artırıyor. Labbadia’nın ismi 2016 yılında da Werder Bremen’de teknik direktör olarak gündeme gelmişti. Ancak taraflar anlaşamamıştı.

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