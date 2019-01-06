Wayne Rooney'e ABD'de gözaltı!
Saha dışı olaylarıyla gündemden düşmeyen Wayne Rooney ile ilgili çarpıcı bir gerçek yeni ortaya çıktı.
ABD'de futbol yaşamını sürdüren İngiliz futbolcu, 16 Aralık 2018'da aşırı alkolden dolayı etrafı rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Rooney'in 4 Ocak 2019'da 25 dolar kefaret ödeyerek serbest kaldığı ifade edildi. Rooney'in gözaltı fotoğrafı da basına sızdı. İngiliz futbolcunun ödediği kefaret parası, Rooney'in 4 dakika 43 saniyelik gelirine eşdeğer.
Dünyaca ünlü futbolcu bunun dışında 91 dolar ceza ödedi.
Uzun Premier Lig kariyerinin ardından MLS Ligi'nde mücadele veren Rooney, DC United ile 2018 yılında 3,5 yıllık kontrat yapmıştı.
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