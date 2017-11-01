Wagner: "Umarım en iyi kadrolarıyla oynarlar..."

29 yaşındaki futbolcu, “Grupta 3.sıradayız. Eğer yolumuza devam etmek istiyorsak kazanmak zorundayız. Amacımız kazanabilmek” ifadelerini kullandı.

Almanya’daki maçlarda iyi oynadıklarını belirten golcü oyuncu, ”Seyirci baskıları elbette olumlu bir etki yapabilir. Bu bence pozitif yönde bir baskıdır. Biz evimizde oynadığımız maçta rakibimize karşı iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum” dedi.

İlk maçta Emre Belözoğlu ve Emmanuel Adebayor’un olmadığının hatırlatılması üzerine Wagner, ”Umarım önemli oyuncularının olduğu bir kadroyla oynarlar. O zaman maç daha eğlenceli ve keyifli olabilir. Rakibimizin eksiklerini iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Her şeyden önce tutarlı bir savunma anlayışımız var. Tabii ki önemli olan zihniyet. Bu doğru olmalı, yoksa en iyi taktikler bile size yardımcı olamaz.” diyerek sözlerini tamamladı.(Ajansspor)