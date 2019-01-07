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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber: Ahmet ERCANLAR
07.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Volkan Demirel böyle affedildi! Dubai ayrıntısı...

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Volkan Demirel böyle affedildi! Dubai ayrıntısı...

Tatilde Yanal ile buluşup, ilk adımı atan Volkan, dönüşte Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy ile görüştü. Özsoy, kapıda karşıladığı kaptana, “Buraya kadar gelen adamın özür dilemesine gerek yok” diye sarıldı.

Kaleci Volkan Demirel’in takıma dönmesi konusunda, affedilmesinden çok, yayılan spekülasyonlar gündem yarattı. Çeşitli iddialar ortaya atıldı ancak olayın perde arkasında, duygusallık, karşılık jest ve anlayış vardı. İşte adım adım Volkan Demirel’in takıma dönüş öyküsü...

- Yönetim açık bir özür beklerken, Volkan’dan beklenen adım uzun süredir gelmiyordu. Her şey 28 Aralık’ta Dubai’deki bir buluşmada değişti. Burada tatilde bulunan Volkan Demirel, yeni teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya geldi. Buluşmayı organize eden de yeni idari menajer Volkan Balli idi. Karşılıklı iyi niyetin dile getirildiği görüşmede nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de konuşuldu.

SICAK KONUŞMA

- Ardından trafik hızlandı. Volkan’in menajeri Erdinç Şehit, Hürriyet’e, “Başkan çağırırsa Volkan özrünü diler” dedi. Yeni yılın ikinci gününde Ali Koç’un karşısında Fenerbahçe kaptanı vardı. Yaşananlar masaya yatırıldı, sıcak bir konuşma gerçekleşti.

- Ancak olay sadece Ali Koç ile bitmiyordu. Çünkü Fenerbahçe Başkanı, Volkan’ın daha çok başkan vekili Semih Özsoy’a saygısızlık yaptığını ve ondan özür dilemesi gerektiğini söylemişti. Aynı 2 Ocak günü Volkan Demirel, Semih Özsoy’un odasındaydı. Özsoy kapıda karşıladı. “Buraya kadar gelen adamın özür dilemesine gerek yok” diyerek boynuna sarıldı. Konu çözülmüştü.

‘SEN NASIL İSTERSEN!’

- Bu görüşmeler sonrası yönetim kanadı, kararı Volkan’a bıraktı. Tecrübeli futbolcuya, “Biz baskı kurmayalım. Sen ister takıma dön, ister bu forma altında futbolu bırak, istersen de başka takıma git” mesajı verildi.

- Günün sonunda Volkan’ın kafasında da her şey netleşmişti. Önce yazılı bir açıklama yapmak istedi. Ancak bunu yönetimin dikte ettiği anlaşılır diye vazgeçti. İdman sahasında basına konuşmaya karar verdi.

YAĞMUR BAŞLAYINCA...

- Ve 3 Ocak günü Volkan kamuoyu önünde özür dileyerek takıma dönmek üzere bir süredir çalıştığı Dereağzı’ndaki idman sahasında gazetecilerin karşısına çıktı. Sahada konuşacaktı ama yağmur başlayınca içeri geçildi. Sosyal medyada, “Fenerbahçe kaptanı böyle bir mekanda mı basın toplantısı yapar” diye eleştirilen görüntüler bu ani değişiklik sonrası ortaya çıktı.

- Sarı lacivertli kulüpten hiçbir resmi görevli toplantıya katılmadı. Yine, Volkan’a baskı yapıldığı gibi bir algı oluşmasından kaçınılmıştı.

ANTALYA'DA YENİ DÖNEM YENİ BİR TAKIM

Fenerbahçe’nin Antalya kampında ligin ilk devresinden çok farklı bir görüntü var. Özellikle Volkan Demirel’in dönüşü tüm takıma pozitif yansımış durumda. Ersun Yanal ve Volkan Ballı takımı bir tutkal gibi birbirlerine yapıştırmak için çok büyük çaba sarf ediyor. Ersun Yanal’ın tüm açıklamaları bütünleşmeye ve takım olmaya yönelik. Volkan Ballı da neredeyse gördüğü herkese sarılıyor. Uzun zamandır en büyük sorunu sevgisizlik olan Fenerbahçe futbol takımında sanki çok şey değişmiş durumda.

TRANSFERLER İÇİN UÇAKLAR KALKIYOR

Fenerbahçe’nin hedefinde Sadık’tan sonra Serdar Aziz ve Tolgay var. Başkanvekili Semih Özsoy bu iki ismin de Fenerbahçe’ye gelmek istediklerini resmen açıkladı. Büyükler arasında bu tarz alışverişlerin daha çok olmasını herkes konuşuyor ama bakalım icraatta neler olacak. Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin bu isteklere nasıl karşılık vereceği merak ediliyor. Kulüpte yabancı transferi de çok önemseniyor. Başkan Ali Koç’un talimatıyla Semih Özsoy ve Damien Comolli bu hafta önemli görüşmeler yapacaklar. Hafta bitene kadar Fenerbahçe transferlerde büyük aşamalar kaydetmiş olabilir.

LONDON FOOTBALL EXCHANGE SERVICE

Fenerbahçe çok uzun süredir İngiltere’deki bir fondan yüklü miktarda para almak için büyük çaba sarf ediyor. Yönetim kurulu üyesi Ozan Korman Tarman, Londra’da finans piyasalarına çok hakim bir isim ve bu konuda büyük bir çaba sarf etti. Fethi Pekin de onunla birlikte bu finansın sağlanması için temaslarda bulundu. Artık bu parayı almak için son noktaya gelinmiş durumda. Sadece resmi imzalar atılacak. Fenerbahçe hem Ziraat Bankası’nın projesi, hem de alınacak bu para ile finansal anlamda çok derin bir nefes alacak.

 

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