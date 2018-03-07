Voleybolda derbi mücadelesi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta yarın derbide karşı karşıya gelecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, seride 1-0 önde bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takım müsabakadan galip ayrılması halinde yarı finale yükselecek. Fenerbahçe'nin maçı kazanması halinde ise serideki son karşılaşma, 11 Mart
Pazar günü yine Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.
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