Vodafone Park'ta 'What is Love'
Beşiktaş’ın Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Vagner Love, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 2. maçta golünü attı.
Beşiktaş’ın son transferi Vagner Love, siyah-beyazlı formayla çıktığı 2. maçında gollerle tanıştı. Karabükspor karşısında 56. dakikada Alvaro Negredo’nun yerine oyuna giren Brezilyalı golcü, 59 ve 90+2'deki golleriyle coştu.
COŞTU, COŞTURDU
Adriano’nun soldan içeriye girip ceza sahası içine gönderdiği topta klas bir vuruş yaparak topu köşeye gönderen Vagner Love, taraftarları da coşturdu. Yıldız futbolcunun attığı gollerin ardından Vodafone Park’ta Haddaway’in ünlü ‘What is Love’ şarkısı çalındı.
35 GOLE ULAŞTI
Beşiktaş'ın sahasında 5-0 kazandığı Karabükspor maçında oyuna sonradan giren Vagner Love iki gol birden kaydetti. Vagner Love böylece Süper Lig kariyerinde 35 gole ulaştı. Brezilyalı oyuncu Beşiktaş forması altında Süper lig'de 2 maçta 2 gol attı. Vagner Love, A.Alanyaspor forması ile 42 maçta 33 gol kaydetmişti.
Vagner Love 44 lig maçında 35 gol atıp geldiği günden beri yani 2016-17 sezonundan başından beri en golcğ oyuncus oldu. Vagner Love Süper Lig kariyerinde en çok golü de Karabükspor'a attı. Vagner Love Karabükspor karşısında 4 maçta 7 gol attı. (Ajansspor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle