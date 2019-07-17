Son Dakika: Beşiktaş'ta transferde mutlu son! Vitor Hugo'da işlem tamam
Kartal, Fiorentina Kulübü ile 300 bin Euro kiralama konusunda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki stopere de 1 sezonluk 700 bin Euro ödenecek.
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Vitor Hugo’nun transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Siyah beyazlıların kiralama için Fiorentina Kulübü’ne 300 bin Euro ödeyeceği ifade edildi.
Kartal'ın bir başka transferi; Tyler Boyd
Bununla birlikte Brezilyalı stopere ise 1 sezon için 700 bin Euro verilecek. Vitor Hugo’nun önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 1 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
54 MAÇA ÇIKTI
Vitor Hugo, 2017’de Palmeiras’tan 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina’nın yolunu tuttu. Mor Menekşeler ile 2 sezonda 54 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki stoper, bu mücadelelerin 44’ünde sahaya ilk 11’de çıktı. Deneyimli savunmacı, 1 gole imza attı. Hugo, bu maçlarda 13 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle