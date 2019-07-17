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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
17.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta transferde mutlu son! Vitor Hugo'da işlem tamam

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Son Dakika: Beşiktaş'ta transferde mutlu son! Vitor Hugo'da işlem tamam

Kartal, Fiorentina Kulübü ile 300 bin Euro kiralama konusunda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki stopere de 1 sezonluk 700 bin Euro ödenecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Vitor Hugo’nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Siyah beyazlıların kiralama için Fiorentina Kulübü’ne 300 bin Euro ödeyeceği ifade edildi.

Kartal'ın bir başka transferi; Tyler Boyd

Bununla birlikte Brezilyalı stopere ise 1 sezon için 700 bin Euro verilecek. Vitor Hugo’nun önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 1 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

54 MAÇA ÇIKTI

Vitor Hugo, 2017’de Palmeiras’tan 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina’nın yolunu tuttu. Mor Menekşeler ile 2 sezonda 54 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki stoper, bu mücadelelerin 44’ünde sahaya ilk 11’de çıktı. Deneyimli savunmacı, 1 gole imza attı. Hugo, bu maçlarda 13 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

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