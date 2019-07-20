Vitor Hugo Beşiktaş'ı tercih ediyor!
Beşiktaş prensipte anlaştığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Brezilya basını, Fiorentina’nın, 28 yaşındaki oyuncu için Palmeiras’tan gelen 5 milyon Euro’luk teklifi kabul ettiğini yazdı.
Ancak Hugo’nun kariyerini Avrupa’da sürdürmeyi tercih ettiği için Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Siyah beyazlı yöneticilerin 1-2 gün içinde Fiorentina ile görüşerek transferi bitirmeleri bekleniyor.
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