Vicente del Bosque'den Rodrygo'ya övgü dolu sözler!
Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Vicente del Bosque, Galatasaray'a hat-trick yapan Rodrygo'yu öven açıklamalarda bulundu.
Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atarak yıldızlaşan Rodrygo, İspanyol basınının manşetlerinden inmiyor.
Son olarak Real Madrid, Beşiktaş ve İspanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Vicente del Bosque, 18 yaşındaki Brezilyalı yıldız hakkında konuştu.
Tecrübeli teknik adam, ''Real Madrid'de bir sürü iyi forvet gördüm. Onlara bakınca 'işte bu' diyordum. Galatasaray maçının ardından söyleyebilirim ki Rodrygo'ya da bakınca aynı şeyi görüyorum. Yetenekli, klas, zeki... Diğerlerinde olmayan bir özelliği var.'' sözlerini kullandı.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle