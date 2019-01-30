Vesely 5-6 hafta parkelerden uzak kalacak
Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusu Vesely'den kötü haber geldi.
Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli oyuncusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli oyuncusu Jan Vesely, sağ dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü, sağlık ekibimizin gözetiminde başlamıştır. Oyuncumuz Jan Vesely’nin sahalara dönüş süresi 5-6 hafta olarak öngörülmektedir."
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