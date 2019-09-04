Venezuela, Çin'i farklı geçti ve adını ikinci tura yazdırdı!
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası A Grubu üçüncü ve son karşılaşmasında Venezuela, ev sahibi Çin'i 72-59 mağlup etti.
Salon: Wukesong
Hakemler: Yener Yılmaz (Türkiye), Matthew Albert Myers (ABD), Boris Krejic (Slovenya)
Venezuela: Jose Vargas 3, Guillent 15, Lewis 13, Colmenares 11, Ruiz 4, Bethelmy 3, Zamora 5, Carrera 4, Graterol 2, Gregory Vargas 12, Chourio
Çin: Ailun 1, Qi 8, Xiachuan 5, Jianlian 11, Jiwei 12, Zhelin 5, Rui 2, Minghui 2, Shuo 13, Abudurexiti
1. Periyot: 18-10
Devre: 33-23
3. Periyot: 51-41
5 faulle çıkan: 39.53 Qi (Çin)
Venezuela, 2 galibiyete ulaşarak adını 2. tura yazdırmayı başardı. Tek galibiyette kalan Çin ise klasman maçları oynayacak.
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