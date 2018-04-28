Vefa Küçük yeniden başkan seçildi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç ve çok sayıda divan kurulu üyesi de toplantıda yer aldı.

Vefa Küçük toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Kulübümüz 2-3 Haziran'da 3 yıllık başkanını seçecek. 3 Mayıs 2018'de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in kulübümüze ziyaretinin 100. yılını kutlayacağız. Kulübümüzün kuruluşunun da 111. yılı. 3 bugünkü Fenerbahçe'nin bulunduğu durumu gösterir. İki değerli başkan adayımız var. Biri 20 senedir hizmet etmiş değerli bir başkan. Diğeri ise Fenerbahçe'nin geleceğinde kulübümüze faydalı faaliyetler yapacağına inandığı için adaylığını koydu. 3 biri alt alta topladığımızda, biri Aziz Yıldırım'ı destekleyenler, diğeri Ali Koç'u destekleyenler, diğeri de sandığa gittiğinde birini tercih edecekler.. Kulübümüz bugün 3 ayrı bire mensup. Fenerbahçe'nin de Türk sporunun birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Küçük, konuşmasına şöyle devam etti;

''Federasyon bize göre tam adil olmasa da maçın kaldığı yerden devam etmesine karar vermiştir. Beşiktaş Divan Kurulu Üyelerine saygı duyuyorum. 3 kulüp divan başkanı bir araya gelip barışçıl mesajlar veriyoruz. Divan Kurulu üyeleri yaptıkları toplantıda maça çıkmama kararı almışlar. 3 sene önce Rize ile Trabzon arasında bizim futbolcularımızın, o zamanki teknik heyetimiz ve bazı yöneticilerimizin bulunduğu otobüs kurşunlandı. O zaman sayın başkan ve yönetim şunu söyledi; 'failler bulunana kadar liglere ara verelim, kısa zamanda bulunmazsa lige devam etmeyeceğiz.' Divan kurulu olarak devletimize güvenelim, ilgili bakanlar 'failler yakalanacak' dedi. Biz de 'bu sözlere güvenelim ve liglere devam edelim' dedik. Sağ olsunlar başkan ve yönetim kurulu bizim tavsiyelerimizi alarak söylemlerini yumuşatarak liglere devam etme kararı aldı. 1 hafta önce diğer bahsettiğim kulüp ne yaptı? Federasyonun aldığı kararı protesto etmek için maça çıkmama kararı aldı. Onların kararı bu, bizim Rize sonrası aldığımız karar bu. Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Biz tek başımıza müstakil bir kulübüz, diğer takımlar bir araya gelerek karşımıza geliyor.''

Vefa Küçük, 2-3 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı için aday olan mevcut Başkan Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un birlik beraberlik mutabakatı yapması lazım. 2 başkan adayı ile görüştüm, bunu hiç bir zaman dile getirmedim. Eğer 2 başkan adayımız da uygunsa haftaya cumartesi kahvaltıya davet ediyorum. 'Yıldırımlar mutabakatı' yapılmalı'' dedi.

TARİHİ BULUŞMA

Vefa Küçük ayrıca Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için 2 başkan adayına da kendisini desteklediği için teşekkür etti ve onları kürsüye davet etti. Burada Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u bir araya getirdi. Aziz Yıldırım, Küçük'e önce "Gereksiz işler yapıyorsun, senin seçimin var. Sen seçimi yönet." diyerek sitemde bulundu. Ardından Ali Koç ile tokalaştı.

Daha sonra konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şunları söyledi:

Yeni bir süreç başlıyor. Ali Bey benimle beraber 6 sene çalışmış bir arkadaşımızdır. Benim bir tek isteğim var onu söyledim. Yargıtay kararı ile beraat etmek. Bunu en azından 2013'teki yeniden yargılama kararı verildikten sonra da söyledim. Benim 20 yıldır yaptığım Fenerbahçe Başkanlığı onur ve şereftir. Aileme bırakabileceğim en büyük mirastır.

Benim başkanlıkla ilgili veya başkanlık koltuğundan gitmeme gibi bir derdim yok. Böyle bir şey olsaydı '1 Milyon Üye' projesini hayata geçirmezdim. Fenerbahçe'yi halka açtık. Halk istediği gibi bu kulübe üye olabilir, bu kulüpte söz sahibi olabilir. Aziz Yıldırım Yargıtay kararı ile beraati alacak. Bu beraat kararıyla birlikte benimle beraber yönetimde bulunan 2010-11 sayın Ali Koç, sayın Cihan Kamer, sayın Nihat Özdemir, sayın Nihat Özbağ ve ismi şu an aklıma gelmeyen bütün yöneticiler beraat edecektir.

Fenerbahçe beraat edecek. Fenerbahçe'nin üzerindeki o kara leke kalkmış olacak. Benim mücadelem budur. Bunun mücadelesini veriyorum. Yoksa başkanlık olup olmama gibi benim bir beklentim yok. Bu kulübün kapısında bekçi olmaya her zaman hazırım. Başkan olarak değil.

Başkan adayı Ali Koç ise kısa konuşarak "Başkanımızdan sonra konuşmak olmaz. Seçimimiz hayırlı olsun diyorum. Her şey Fenerbahçe için." sözlerini dile getirdi.

VEFA KÜÇÜK YENİDEN BAŞKAN

Vefa Küçük yeniden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen divan kurulu toplantısında Vefa Küçük yeniden başkan seçildi. 296 üyenin oy kullandığı seçimlerde Vefa Küçük 283 oy alırken rakibi Ufuk Aydın ise 13 oy aldı. Seçilmesinin ardından konuşan Vefa Küçük mutlu olduğunu ifade ederek, “3 sene daha hizmet edeceğim. Beni yeniden bu göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. önemli olan Fenerbahçe’nin kazanmasıydı. Öteki arkadaşta seçilseydi değerli hizmetlerde bulunacaktı. Demokratik bir yarış yaptık. Hepinizden Allah razı olsun kazanan Vefa Küçük değil Fenerbahçe kazanmıştır” ifadelerini kullandı.