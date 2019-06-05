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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.06.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Vedat Muriç transferinde son dakika! Açıkladı...

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Vedat Muriç transferinde son dakika! Açıkladı...

Çaykur Rizespor’un sportif direktörü Yılmaz Bal, Vedat Muriç transferi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Çaykur Rizespor’da gündem Vedat Muriç... Başarılı forvet transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olurken geleceği konusunda en net açıklamayı Sportif Direktör Yılmaz Bal yaptı.

Rize’nin başarısında büyük pay sahibi olan Bal, Fanatik'e yaptığı açıklamada, “Fazla bilgi kirliliği oluştu. Çok farklı rakamlar ve teklifler basında yer almakta. Konuştuklarımız da farklı yansıtılıyor. Bu durumdan rahatsızız. Galatasaray’dan da Toulouse’dan da 10 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Galatasaray ise 2.5 milyon Euro önerdi. Aradaki fark kapanırsa ve Muriç’in de istekleri doğrultusunda transfer gerçekleşebilir” dedi.

 ‘Galatasaray’dan kimseyi istemedik’

Muriç transferi için Galatasaray ile görüşme halinde olduklarını belirten sportif direktör Bal, şöyle devam etti:

“Fransa 1’inci Lig takımı Toulouse’dan Muriç için 10 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Fransız kulübü de bize bonservis, futbolcu ve sonraki satıştan da pay önerdi. Galatasaray’dan da aynısını talep ettik. Herhangi bir oyuncu takası ise konuşulmadı. Zaten şu anda hocamızın da Galatasaray’dan istediği bir oyuncu yok.”

‘Farkın kapanması gerek’

“Oyuncumuz Muriç’in de istekleri doğrultusunda bu transfer sonuçlanabilir ancak aradaki fiyat farkının kapanması gerekiyor. Biz Vedat’ı bedavaya almadık. Kulübe, transferi esnasında ciddi bir maliyeti oldu. Biz ona güvendik, yerine transfer yapmadık, o da güvenimizin karşılığını verdi. Ancak sözleşmesi 1 yıl kaldı diye, kimse bedavaya oyuncumuzu almayı düşünmesin.”

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Vedat Muriç transferinde son dakika Açıkladı...

Vedat Muriç kimdir?

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