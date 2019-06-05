Vedat Muriç transferinde son dakika! Açıkladı...
Çaykur Rizespor’un sportif direktörü Yılmaz Bal, Vedat Muriç transferi hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Çaykur Rizespor’da gündem Vedat Muriç... Başarılı forvet transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olurken geleceği konusunda en net açıklamayı Sportif Direktör Yılmaz Bal yaptı.
Rize’nin başarısında büyük pay sahibi olan Bal, Fanatik'e yaptığı açıklamada, “Fazla bilgi kirliliği oluştu. Çok farklı rakamlar ve teklifler basında yer almakta. Konuştuklarımız da farklı yansıtılıyor. Bu durumdan rahatsızız. Galatasaray’dan da Toulouse’dan da 10 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Galatasaray ise 2.5 milyon Euro önerdi. Aradaki fark kapanırsa ve Muriç’in de istekleri doğrultusunda transfer gerçekleşebilir” dedi.
‘Galatasaray’dan kimseyi istemedik’
Muriç transferi için Galatasaray ile görüşme halinde olduklarını belirten sportif direktör Bal, şöyle devam etti:
“Fransa 1’inci Lig takımı Toulouse’dan Muriç için 10 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Fransız kulübü de bize bonservis, futbolcu ve sonraki satıştan da pay önerdi. Galatasaray’dan da aynısını talep ettik. Herhangi bir oyuncu takası ise konuşulmadı. Zaten şu anda hocamızın da Galatasaray’dan istediği bir oyuncu yok.”
‘Farkın kapanması gerek’
“Oyuncumuz Muriç’in de istekleri doğrultusunda bu transfer sonuçlanabilir ancak aradaki fiyat farkının kapanması gerekiyor. Biz Vedat’ı bedavaya almadık. Kulübe, transferi esnasında ciddi bir maliyeti oldu. Biz ona güvendik, yerine transfer yapmadık, o da güvenimizin karşılığını verdi. Ancak sözleşmesi 1 yıl kaldı diye, kimse bedavaya oyuncumuzu almayı düşünmesin.”
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