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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.04.2019 - 19:45, Son Güncelleme:

Vedat Muriç: Penaltı yok gibi gördük

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Vedat Muriç: Penaltı yok gibi gördük

Çaykur Rizespor’un golcü futbolcusu Vedat Muriç, Başakşehir’in kazandığı penaltı hakkında, “Maçtan çıktıktan sonra penaltı yok gibi gördük. Çünkü Musa elim takıldı diyordu. Çekmedim dedi ama izledikten sonra ben karar veremedim” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından konuşan Rizespor’un golcü futbolcusu Vedat Muriç, “Biz rakip fark etmeden gittiğimiz her deplasmanda galibiyet için oynuyoruz. Elimizden geleni yaptık. 1-0 öndeydik, son dakikada penaltı ile beraberliğe razı olduk. Yapacak bir şey yok. Başakşehir’e şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Biz de önümüzdeki maçlara iyi hazırlanıp, hedefimiz olan ligi en üst sırada bitirmek için çalışacağız” diye konuştu. 

“Maçtan çıktıktan sonra penaltı yok gibi gördük” 

Karşılaşmanın son dakikalarında Başakşehir’in kazandığı penaltının sorulması üzerine Kosovalı futbolcu, “Maçtan çıktıktan sonra penaltı yok gibi gördük. Çünkü Musa elim takıldı diyordu. Çekmedim dedi ama izledikten sonra ben karar veremedim. Hüseyin hocam görmüş olabilir tabi ki. Zaten hakemlerimiz de zor bir süreçten geçiyor açıkçası. Onlara da yardımcı olmamız lazım diye düşünüyorum. Sonuçta bu ligin hakemleri bunlar. Gelecek yıl da, bundan 2-3 yıl sonra da bu hakemlerimiz ile gidecek. O yüzden onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmamız lazım” şeklinde konuştu. 

“1 yıllık daha sözleşmem var” 

Transfer haberleri hakkında da konuşan 24 yaşındaki futbolcu, “13 gol oldu. Takıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu oluyorum. Transfer haberlerini konuşmak şu an doğru olmaz. Ben her zaman söylüyorum. Biz sahada işimizi yapacağız. Transferi başkanlarımız konuşacak. O yüzden Rizespor’un sözleşmeli futbolcusuyum. 1 yıllık daha sözleşmem var. Rizespor için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. 

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