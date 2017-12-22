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Ve Mario Gomez yuvaya geri döndü!

Siyah beyazlı taraftarların sevgilisi olan Mario Gomez, eski takımının formasını tekrar giyecek.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra her transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Mario Gomez, eski takımı Stuttgart ile anlaşmaya vardı.

Alman gazetesi Bild'in manşetten verdiği haberde, Master Hero Gomez Stuttgart'a geri döndü denildi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Wolsfburg ile anlaşan ancak burada istenilen performansı gösteremeyen Gomez'in daha önce 2007 yılında şampiyonluk yaşadığı Stuttgart ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Kırmızı-Beyazlı ekibin 32 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Wolfsburg'a 3 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

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