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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.12.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Ve dev transfer bitiyor! Eden Hazard...

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Ve dev transfer bitiyor! Eden Hazard...

Chelsea'nin yıldızının yeni takımı hemen hemen belli oldu.

Chelsea'nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard'ın adı, uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid'le birlikte anılıyordu. 27 yaşındaki futbolcunun kendisi de Real'de oynama isteğini daha önce yaptığı açıklamalarda sürekli dile getirmişti.

Bir gün İspanyol kulübünde oynamayı çok arzuladığını söyleyen Hazard, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Real'e gitme ihtimalinin gündeme geldiğini söylemişti. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Hazard'la ilgili İspanyol medyası dev bir iddia ortaya attı.

Ülkede yayın yapan Telemadrid adlı televizyon kanalının resmi internet sitesi Real yöneticilerinin oyuncuyla prensipte anlaştığını duyurdu.

KAPIYI ÇALACAKLAR
Telemadrid, Chelsea'nin 170 milyon euro gibi Premier Lig tarihi için rekor bir değer biçtiği oyuncunun transferi içinse Real'in para artı oyuncu formülü üzerinde durduğunu belirtti. Buna göre Real, İngiliz kulübünün kapısını 100 milyon euro artı Mateo Kovacic veya Marco Asensio teklifiyle çalacak.

Chelsea'nin de şu an kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Kovacic'in bonservisini almak istemesi, dedikoduları iyice güçlendiriyor. (Fanatik)

Chelsea 1-1 Liverpool (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren 7. hafta karşılaşmasında Chelsea, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon ligde henüz yenilgi görmeyen takımların mücadelesinde, Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Liverpool'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 25. dakikada Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, 89. dakikada Daniel Sturridge'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi. Lige 6'da 6 yaparak başlayan ve puanını 19'a çıkaran Liverpool, averaj farkıyla liderlik koltuğunu Manchester City'ye kaptırdı. Chelsea ise 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.
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