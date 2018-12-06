Ve dev transfer bitiyor! Eden Hazard...
Chelsea'nin yıldızının yeni takımı hemen hemen belli oldu.
Chelsea'nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard'ın adı, uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid'le birlikte anılıyordu. 27 yaşındaki futbolcunun kendisi de Real'de oynama isteğini daha önce yaptığı açıklamalarda sürekli dile getirmişti.
Bir gün İspanyol kulübünde oynamayı çok arzuladığını söyleyen Hazard, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Real'e gitme ihtimalinin gündeme geldiğini söylemişti. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Hazard'la ilgili İspanyol medyası dev bir iddia ortaya attı.
Ülkede yayın yapan Telemadrid adlı televizyon kanalının resmi internet sitesi Real yöneticilerinin oyuncuyla prensipte anlaştığını duyurdu.
KAPIYI ÇALACAKLAR
Telemadrid, Chelsea'nin 170 milyon euro gibi Premier Lig tarihi için rekor bir değer biçtiği oyuncunun transferi içinse Real'in para artı oyuncu formülü üzerinde durduğunu belirtti. Buna göre Real, İngiliz kulübünün kapısını 100 milyon euro artı Mateo Kovacic veya Marco Asensio teklifiyle çalacak.
Chelsea'nin de şu an kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Kovacic'in bonservisini almak istemesi, dedikoduları iyice güçlendiriyor. (Fanatik)
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