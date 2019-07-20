Ve başkan açıkladı! Josef de Souza...
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Josef de Souza ile ilgili olarak Al Ahli'nin başkanından resmi açıklama geldi.
Geçen sezon başında Fenerbahçe'den Al Ahli kulübüne 12 milyon euro bonservis bedeliyle giden Josef de Souza'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilirken, Suudi cephesinden açıklama geldi.
30 yaşındaki oyuncuyu ciddi bir yatırımla kadrolarına kattıklarını vurgulayan Al Sayegh, ''Josef de Souza kadromuzun önemli isimlerinden biri ve onu göndermeyi düşünmüyoruz. 2021'e kadar sözleşmesi var ve bunu tamamlamasını umuyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle